Geld voor restauratie Domkerk is binnen

dinsdag 30 mei 2017, 16:11 uur | update: 16:22 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De inzamelingsactie voor de restauratie van de Domkerk in Utrecht is geslaagd. De kerk heeft de benodigde 80.000 euro binnen om het gebouw op te kunnen knappen.



Voor de restauratie is 1,6 miljoen euro nodig, een deel daarvan is via de crowdfundingsactie binnengehaald. Ruim driehonderd donateurs maakten een bedrag van gemiddeld 242 euro over. Vannacht sluit de campagne en wordt duidelijk hoeveel er precies is opgehaald.



Gulle gevers van de inzamelingsactie werden vorige week nog in het zonnetje gezet door de kerk. Zes donateurs mochten in de Domkerk van veertig meter hoogte abseilend naar beneden.



