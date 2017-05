"Fyra van Nieuwegein" weer vertraagd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 16:24 uur | update: 16:39 uur

Een monteur probeert de storing te verhelpen. Foto: Frank

PROVINCIE UTRECHT - Trams tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein rijden vanmiddag met vertraging. Oorzaak is een wisselstoring.



Dat laat vervoerder U-OV weten op Twitter. Het is al de tweede storing vandaag. Reizigers zijn ontevreden. "Weer is de dienstverlening van de 'Fyra van Nieuwegein' onbetrouwbaar", zegt een van hen.



MONTEUR

Volgens hem staan er trams op Utrecht Centraal stil. Ook kunnen trams vanuit Nieuwegein en IJsselstein Utrecht niet inrijden. Een monteur probeert het probleem te verhelpen.



Ook op Twitter komen klachten binnen. "Excuses. Het is echt aftellen naar de nieuwe trams helaas", antwoordde U-OV vanochtend een van de reizigers.



Het is nog niet duidelijk wanneer de trams weer volgens dienstregeling rijden.



