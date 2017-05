Politie neemt auto in beslag vanwege openstaande boetes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 16:57 uur | update: 17:09 uur

STICHTSE VECHT - Een man is in Stichtse Vecht zijn auto kwijtgeraakt omdat hij nog ruim tweeduizend euro aan boetes open had staan. Daarover schrijft de politie Stichtse Vecht op Facebook.



De automobilist werd gistermiddag gezien door agenten en aan de kant gezet omdat de vering van zijn auto helemaal was doorgezakt. Toen ze hem natrokken bleek dat de bestuurder nog een flink aantal boetes had openstaan bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim tweeduizend euro.



OPSTANDIG

Die boetes kon de man niet betalen en daarom kon de politie de auto als dwangmiddel in beslag nemen. De man was het daar niet mee eens en werd volgens de politie wat opstandig.



Toen er meerdere politieauto's ter plaatse kwamen werd de man wat rustiger en is zijn auto alsnog afgesleept.



