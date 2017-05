Politie valt huis in De Meern binnen na scooterbrand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 19:18 uur | update: 19:28 uur

Foto: 112mediaUtrecht (Foto 1 van 3) Foto: 112mediaUtrecht (Foto 2 van 3) Foto: 112mediaUtrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

DE MEERN - Agenten hebben vandaag rond 18.00 uur een inval gedaan in een woning aan de Oosterlengte in De Meern. Dit deden ze nadat voor het huis een scooter in vlammen opgegaan was.



Vermoedelijk was de brand aangestoken. De brandweer heeft het vuur geblust. Daarna hebben brandweermensen voor de politie de voordeur geforceerd. Agenten gingen vervolgens met een schild het huis in.



In het huis bleek niemand aanwezig. De scooter is door een berger meegenomen, zodat de politie later verder onderzoek kan doen.



