Boekhoorn: panda's worden nooit winstgevend

dinsdag 30 mei 2017, 19:24 uur | update: 20:53 uur

"De panda's gaan we waarschijnlijk nooit terugverdienen" Foto: RTV Utrecht

RHENEN - De reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen zullen waarschijnlijk nooit winstgevend worden. Dat zei eigenaar Marcel Boekhoorn vanavond na afloop van de ceremoniŽle opening van het buitenverblijf van reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya.



"De panda's gaan we waarschijnlijk nooit terugverdienen. Maar dat maakt niet uit, wij vinden dit mooi en belangrijk en het dient een goed doel", zei hij voor de camera van RTV Utrecht. Het verblijf van de panda's kost het park jaarlijks 1 miljoen euro, maar dat vindt Boekhoorn geen probleem. "We willen de panda's beschermen en willen ervoor zorgen dat panda's eeuwig op deze wereld blijven."



PANDASIA

Vanavond rond het avonduur kon het grote publiek voor het eerst kennismaken met de twee reuzenpanda's. Iets na zessen verscheen pandavrouwtje Wu Wen voor het eerst naar buiten in het verblijf Pandasia. Ook Xing Ya liet zich zien, maar die zit in een ander verblijf.



Voor Boekhoorn was het een enorme ontlading toen vrouwtjespanda vanavond naar buiten kwam. "In een keer na zeventien jaar werken is het resultaat zichtbaar", sprak een trotse eigenaar. "En als ze dan naar buiten komen voelt dat onwaarschijnlijk. Ik dacht: dit gaat een uur duren, maar na 30 seconden kwam Wu Wen al naar buiten."



VRIENDSCHAP

Ook voor Jan Peter Balkenende kwam er vanavond een einde aan een lang hoofdstuk. Als premier pleitte hij al voor de komst van de panda's. "Vandaag is de viering daarvan en dat is geweldig", aldus Balkenende.



De lobby voor de twee reuzenpanda's startte al toen Wim Kok premier was. Dat het nu pas gelukt is, vindt hij geen probleem. "Dit zijn ontwikkelingen van de lange adem, iedereen moet daar zijn bijdrage aan leveren. Dat gold voor Kok, voor mij en later voor Rutte. Maar ook het staatsbezoek van de koning en koningin is heel belangrijk geweest. Dat heeft enorm geholpen, zo bouw je relaties op."



