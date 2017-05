Minister Kamp kreeg navigatie-CD's van Pon

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 20:06 uur | update: 20:06 uur

Het kantoor van Pon in Leusden. Foto: Lex van Lieshout, ANP

LEUSDEN - Minister Henk Kamp zou privťvoordeel van Pon hebben gekregen. Het autobedrijf uit Leusden heeft hem twee navigatie-CD's, ter waarde van 250 euro, cadeau gegeven.



Dat meldt de NOS. De omroep kreeg inzage in het strafdossier. Daaruit blijkt ook dat het Openbaar Ministerie niet heeft uitgezocht of minister Kamp strafbaar heeft gehandeld. Ambtenaren die ook voordeel hadden gekregen, zijn daarvoor echter wel vervolgd. Sommigen werden zelfs ontslagen.



OMGEKOCHT

Pon zou meerdere ambtenaren hebben omgekocht, wat een order voor duizenden politieauto's van het merk Volkswagen op zou hebben geleverd. Ook waren er verdenkingen rond een bestelling van Defensie.



Het OM laat in een reactie aan de NOS weten dat er bij minister Kamp "geheel geen sprake was van een verdenking". Kamp zou, anders dan de ambtenaren die wel terechtstaan, nooit om een gift hebben gevraagd.



DUITSLAND

Een woordvoerder van Kamp zegt dat de minister de CD's kreeg omdat de auto, een Audi TT, in Duitsland gekocht was. Het zou destijds gebruikelijk zijn dat PON de auto gratis naar Nederlandse specificaties omzette.



