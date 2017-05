Ondernemer dumpt maandenlang brood in Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 19:55 uur | update: 20:52 uur

UTRECHT - De politie heeft gisteren een ondernemer betrapt die honderden broden heeft gedumpt in het water in Leidsche Rijn. Hij krijgt waarschijnlijk een boete.



Agenten kregen maanden geleden al meldingen van buurtbewoners dat er in het water bij de Rijksstraatweg regelmatig brood gedumpt werd. De dader was telkens al vertrokken voordat de politie aankwam.



Gisteren liep hij alsnog tegen de lamp. Een getuige gaf een deel van het kenteken van het busje waarin hij reed door aan de politie. Agenten konden hem daardoor later aanspreken.



De ondernemer was zich van geen kwaad bewust en gaf meteen toe dat hij het brood had achtergelaten. Hij moet later op het politiebureau komen voor een verhoor en krijgt daarna vermoedelijk een boete.



