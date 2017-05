Trump zet streep door droombaan hockeycoach Voordaan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 20:26 uur | update: 20:52 uur

GROENEKAN - "Ik heb het te accepteren, het is wat het is." Het zijn woorden van teleurstelling uit de mond van hockeycoach Rein van Eijk. Hij verheugde zich op een droombaan in de Verenigde Staten, maar zover komt het niet.



Van Eijk verlaat Voordaan voor een 'nieuwe en unieke kans', zo staat in april op de site van de club uit Groenekan te lezen. Op dat moment is Rein al in vergaande onderhandelingen met de Amerikaanse universiteit van Harvard om als assistent-coach aan de slag te gaan. "Alle afspraken stonden zwart op wit en de sollicitatieprocedure is netjes verlopen." Alleen de handtekening op het contract ontbreekt nog.



Zover komt het alleen niet. Na een paar weken krijgt hij te horen dat zijn visumaanvraag er niet doorkomt. Drie instanties moeten zijn aanvraag goedkeuren, maar dat gebeurt niet: "Ik weet zelf ook niet precies hoe de processen zijn verlopen."



Inmiddels heeft Van Eijk de baan als assistent-coach acht weken geleden gekregen, totdat Harvard op de afspraken terugkomt. "Achteraf blijkt dan dat het komt door de druk van het beleid van president Trump. Hij heeft liever Amerikanen in dienst."



Volgens Rein van Eijk wordt de universiteit als voorbeeld gebruikt en moet de onderwijsinstelling Amerikaanse kandidaten voorrang geven. "Het politieke klimaat is zo dat buitenlanders geen voorrang krijgen, ook al zijn ze beter gekwalificeerd."



In een reactie laat de Amerikaanse ambassade in Den Haag weten niet in te kunnen gaan op individuele visumaanvragen. "Wanneer iemand een visum aanvraagt, beoordeelt een ambtenaar of hij in aanmerking komt op basis van de wetten in de Verenigde Staten."



Aanvragen worden volgens de ambassade geweigerd als de aanvrager niet voldoet aan de Amerikaanse immigratiewet, of andere bepalingen in de wetgeving.



