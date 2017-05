Man vast in auto na ongeluk in Lopik

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 21:05 uur | update: 21:14 uur

LOPIK - Een inzittende van een auto is vanavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op het Kapelsepad in Lopik. De auto waarin hij zat sloeg over de kop en kwam in de bosjes terecht.



Het slachtoffer zat daardoor bekneld in de auto. Meerdere brandweerwagens en een ambulance zijn opgeroepen. De hulpverleners hebben hem bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.



