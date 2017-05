Vermiste vrouw (77) uit Bunschoten weer terecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 21:18 uur | update: 22:20 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De 77-jarige vrouw uit Bunschoten die sinds dinsdagmiddag werd vermist, is vanavond weer gevonden.



Dat meldt de lokale politie op Facebook. De vrouw was rond 15.30 uur vertrokken, vermoedelijk met haar auto. Haar omgeving maakte zich grote zorgen.



Daarom werden een Burgernet-melding en een foto van haar verspreid. Met resultaat: is enkele uren later weer terecht. Details rond haar verdwijning zijn niet bekendgemaakt.



"Iedereen bedankt voor het uitkijken en delen", schrijft de politie van Bunschoten op Facebook.



