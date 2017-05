"Meisjes uit Zeist ernstig mishandeld door leeftijdsgenoten uit Driebergen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 22:06 uur | update: 22:11 uur

Foto: ANP

ZEIST/DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Twee meisjes van 14 en 15 jaar uit Zeist zijn ernstig mishandeld en bedreigd. Volgens het AD werden ze te grazen genomen op straat.



De daders zouden twee 16-jarige meisjes uit Driebergen zijn. De vaders van de slachtoffers zeggen tegen de krant dat de politie niet goed heeft gehandeld door niet direct actie te ondernemen. "Dan was dit voorkomen."



EERSTE MISHANDELING

De twee slachtoffers zijn geen bekenden van elkaar. Het 15-jarige meisje werd vorige week maandag in elkaar geslagen op de Slotlaan toen ze van een examenfeestje kwam. Er ontstond ruzie over een jongen en ze werd door de daders in haar gezicht geschopt.



Het meisje was even buiten bewustzijn en liep een hersenschudding op. Ze heeft nog steeds last van geheugenverlies.



MEER GEWELD

Afgelopen maandag ging het weer mis. Dezelfde twee daders zouden een 14-jarig meisje in de bosjes tussen de Valckenboschlaan en de Boulevard hebben toegetakeld. Ze is geschopt en er zijn sigaretten uitgedrukt in haar gezicht. Ze ligt nu in het ziekenhuis.



De politie zegt tegen het AD dat de zaak hoog wordt opgenomen. "Zeker omdat een van de meisjes in het ziekenhuis is beland."



