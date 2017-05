Auto te water in `t Goy

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 06:45 uur | update: 07:03 uur

Foto: Michiel van Beers

'T GOY - In 't Goy bij Houten is een auto te water geraakt. De bestuurster reed op de Tuurdijk toen het gisteravond mis ging.



Ze moest uitwijken voor tegenligger en kwam hierbij te ver in de berm terecht en vervolgens in de sloot. De tegenligger heeft waarschijnlijk niet eens gemerkt dat de auto te water raakte en reed door.



De vrouw hield er alleen een nat pak aan over en is thuis gebracht. De auto is door een berger afgevoerd.





