Geen water uit de kraan in omgeving Mijdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 07:19 uur | update: 08:25 uur

Water loopt over de weg bij Wilnis. Foto: Peters hotnews

MIJDRECHT - Inwoners van Mijdrecht, Wilnis, de Hoef en Amstelhoek kunnen problemen hebben met het water. In sommige delen van die plaatsen heeft waterbedrijf Vitens te kampen met een storing.



Het gevolg is dat er niet of nauwelijks water uit de kraan komt. Monteurs van het waterbedrijf zijn al aan de slag om de storing te verhelpen.



De problemen begonnen na een breuk in de leiding als gevolg van werkzaamheden bij Wilnis. De verwachting is dat de storing rond 10.30 uur is opgelost.



Als de problemen zijn opgelost kan er volgens Vitens tijdelijk bruin water uit de kraan komen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht