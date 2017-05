Pedagoog Micha de Winter stopt als hoogleraar

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 08:30 uur | update: 08:39 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Pedagoog Micha de Winter zwaait af als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij was ruim veertig jaar verbonden aan de UU en vandaag houdt hij zijn afscheidsrede.



Het betekent vooral dat De Winter nu zijn onderwijs-activiteiten neerlegt. Hij blijft nog wel actief als onderzoeker bij een aantal grote en langdurige projecten.



Eťn daarvan is dat hij de gemeente Utrecht adviseert bij vraagstukken over polarisatie en radicalisering. Ook is hij voorzitter van commissie-De Winter, die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg.



