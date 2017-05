Nog geen nieuwe advocaat voor De J. in zaak Everink

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 10:06 uur | update: 10:29 uur

BILTHOVEN - Moordverdachte Mark de J. heeft nog geen nieuwe advocaat. Volgende week bespreekt de rechtbank hoe de zaak nu verder moet.



Drie weken geleden legde de advocaat van De J. de verdediging neer. Hij vond dat hij zijn werk niet goed kon doen omdat de rechtbank niet instemde met zijn verzoek om extra dna- en bloedonderzoek in de zaak Everink.



ZAAK LIGT STIL

Volgens de rechtbank is het gezien de aard van de zaak nodig dat De J. wordt bijgestaan door een advocaat. Zolang er zich geen nieuwe advocaat meldt, kan de zaak dus niet verder.



Dinsdag heeft de rechtbank een pro-formazitting gepland. Dan wordt met de verdachte gepraat over hoe het nu verder moet. Er wordt niet inhoudelijk over de zaak gesproken. Het is niet bekend wanneer de zaak wel weer inhoudelijk verder gaat.



KOEN EVERINK

De J. wordt ervan verdacht dat hij de Biltse zakenman Koen Everink met messteken om het leven heeft gebracht. De tenniscoach zelf ontkent dat. Hij zegt dat hij ten tijde van de moord in maart 2016 is ontvoerd door een groepje mannen. Die mannen zouden ook Everink om het leven hebben gebracht.



Het extra DNA- en bloedonderzoek zou moeten aantonen dat de mannen ook in de buurt van Everink zouden zijn geweest. Maar volgens het OM en de rechter is er al voldoende sporenonderzoek gedaan.



