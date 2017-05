Groenekanse arts Nossbaum moet stoppen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 09:51 uur | update: 11:16 uur

Foto: Google Streetview

GROENEKAN - Stephan Nossbaum uit Groenekan mag niet meer werken als arts en psycholoog. Hij is volgens het AD voorlopig geschorst en wordt geschrapt uit het BIG-register voor mensen die in de gezondheidszorg werken.



Verschillende patiŽnten hadden hun beklag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de handelwijze van Nossbaum, schrijft het AD. Nossbaum beweerde volgens die klachten slechts als onderzoeker te werken, maar schreef wel medicijnen voor, waaronder anti-depressiva. Hij schond ook zijn beroepsgeheim door informatie van een patiŽnte online te zetten.



De inspectie spande een zaak aan tegen Nossbaum wegens "herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag". De arts en psycholoog was eerder al drie keer voorwaardelijk geschorst. Hij had onder meer zijn inmiddels overleden schoonmoeder medicijnen voorgeschreven terwijl hij niet haar behandelend arts was.



Nossbaum kan nu nog in hoger beroep tegen de uitspraak van het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Als het besluit daarna overeind blijft, mag hij definitief niet meer als arts of psycholoog werken. Zijn advocaat weet nog niet of hij met Nossbaum in hoger beroep gaat tegen het besluit.



