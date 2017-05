Fans van het eerste uur: "Dit panda-pak hebben we zelf gemaakt"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 11:19 uur | update: 11:23 uur

Pandafans Carin en Fabian hebben zich uitgedost voor de panda's. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 1 van 6) Wu Wen relaxt in Pandasia. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 2 van 6) Wu Wen wordt gefotografeerd. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 3 van 6) Kort voor Ouwehands de deuren opende stonden bezoekers in de rij. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 4 van 6) Drukte voor de ramen van het pandaverblijf. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 5 van 6) Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 6 van 6) ‹ ›

RHENEN - Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya zijn woensdagochtend voor het eerst te zien voor het 'gewone' publiek. Toen het Ouwehands om 10.00 uur open ging stonden al een handjevol bezoekers voor de ingang.



Gisteren was het groot feest in de Rhenense dierentuin. De panda's gingen onder grote belangstelling van pers en genodigden voor het eerst hun buitenverblijf in.



PANDAGROUPIES

Vandaag mogen bezoekers voor het eerst een kijkje nemen. "Dit is gewoon leuk", zeggen dierentuinfans Fabian en Carin. Ze stonden 's ochtends vroeg als ťťn van de eersten op de stoep en zijn helemaal uit hun woonplaats Eindhoven gekomen.



Het stel bezoekt ieder weekend een dierentuin en wilde Wu Wen en Xing Ya zo snel mogelijk bekijken. Ze hebben zelfs speciale pandakleding gemaakt.



DRUKTE

Vooralsnog valt het mee met de drukte. Bezoekers hebben zich vooraf moeten aanmelden en bij de ingang wordt gecontroleerd of ze dat hebben gedaan.



De dierentuin wil deze controle blijven inzetten op dagen dat grote drukte wordt verwacht, zoals in het weekend en op feestdagen. Mensen die langs willen komen doen er dus verstandig aan zich vooraf aan te melden via de website van het park.



Het Ouwehands verwacht de komende tijd gemiddeld zo'n zesduizend bezoekers per dag te ontvangen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht