Vogelgriep bij wilde ganzen in Utrecht

UTRECHT - Bij twee dode wilde ganzen in de gemeente Utrecht is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een andere variant dan het griepvirus dat vorig jaar bij verschillende pluimveebedrijven werd vastgesteld.



Mogelijk is het nu ontdekte H5N5-type wel een combinatie van onder meer het H5N8-virus van laatst. De overheid roept pluimveehouders op alert te blijven.



UITBRAAK

Eind vorig jaar was er bij meerdere pluimveebedrijven een uitbraak van het besmettelijke H5N8-virus. Vijftien pluimveebedrijven in Nederland werden geruimd omdat daar of hij bedrijven in de omgeving vogelgriep was vastgesteld. Ruim 727.000 vogels werden gedood.



Sinds Kerstmis werden er geen nieuwe bedrijven besmet met het virus. Ruim een maand geleden werden daarom de landelijke maatregelen, om verspreiding van het virus te voorkomen, opgeheven.



