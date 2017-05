7.000 FC Utrecht-fans krijgen belletje van Willem Janssen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 11:42 uur | update: 12:02 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Zo'n zevenduizend fans van FC Utrecht hebben een telefoontje gehad van aanvoerder Willem Janssen. Hij bedankt hen voor hun steun en roept op om tickets te kopen voor de aankomende Europese wedstrijd(en).



Alle fans die hun seizoenkaart voor 2017/2018 al hebben besteld kregen een belletje. "Wat was het zondag een geweldige dag die we ons nog lang zullen herinneren", zei Janssen.



"Het was sowieso een topseizoen. Ik ben dan ook blij dat jij je seizoenskaart al hebt verlengd en we op jou kunnen rekenen."



Na deze boodschap vroeg Willem Jansen bestaande seizoenskaarthouders de kaart voor 75 euro op te waarderen, zodat ze thuis naar Europa League-duels kunnen.



AZ

FC Utrecht plaatste zich zondag voor de voorrondes van de Europa League door een 3-0 achterstand weg te poetsen tegen AZ. Na een bloedstollende penaltyreeks trok Utrecht aan het langste eind.



EUROPA LEAGUE

De ploeg van trainer Ten Hag speelt op 13 en 20 juli in de tweede voorronde van de Europa League. Het thuisduel wordt in Waalwijk in het stadion van RKC gespeeld omdat de Galgenwaard dan wordt gebruikt voor het EK voor vrouwen.



