Omstreden arts UMC Utrecht opnieuw in opspraak

UTRECHT - Een voormalige KNO-arts uit het UMC Utrecht is opnieuw in opspraak geraakt. Dat meldt het tv-programma Zembla. Een ziekenhuis in het Engelse Nottingham heeft hem weggestuurd omdat hij over "onvoldoende klinische vaardigheden" zou beschikken.



Notthingham University Hospitals NHS Trust (NUH) bevestigde het ontslag aan Zembla. Uit de uitzending vanavond blijkt dat er al vanaf het begin van zijn aanstelling in het UMC Utrecht twijfel bestond over de chirurgische vaardigheden van dokter P.. De man zou veel theoretische kennis hebben, maar niet in staat zijn om gecompliceerde operaties zelfstandig uit te voeren.



De arts was in Utrecht betrokken bij drie dodelijke calamiteiten. Na de berichtgeving van ZEMBLA daarover heeft dokter P. zijn taken in Utrecht neergelegd. Sinds februari dit jaar is hij werkzaam in Nottingham.



ANGSTCULTUUR

In november 2015 onthulde ZEMBLA dat op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht een angstcultuur heerst. Ernstige calamiteiten zijn verzwegen voor de Inspectie. Die concludeert dat de raad van bestuur van het UMC Utrecht er onvoldoende voor gezorgd heeft dat medewerkers openlijk konden praten over in het ziekenhuis gemaakte fouten.









