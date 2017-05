Abcoude wil eerste rookvrije plaats van Nederland worden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 15:53 uur | update: 15:53 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

ABCOUDE - Abcoude wil de eerste rookvrije plaats van Nederland worden. In de speeltuin aan de Raadhuislaan werd daarom vandaag een bord geplaatst met de tekst 'rookvrij'. Bij zeven andere parken en schoolpleinen wordt ook zo'n bord neergezet.



"Roken is niet alleen voor jou als individu slecht, maar ook voor andere mensen die jouw rook inademen. Daarnaast geeft het een slecht voorbeeld voor kinderen", zegt initiatiefnemer Luc van Lonkhuijzen.



BESCHERMENDE WERKING

Hij spoorde eerder de sportclubs in Abcoude al aan om roken niet meer toe te staan. Als oncoloog ziet hij wat voor ellende roken veroorzaakt. Hij wil vooral dat jonge mensen er niet mee in aanraking komen.



"Kinderen beginnen met roken omdat ze het als normaal ervaren en om zich heen zien. Dus van het beperken van roken in de openbare ruimte gaat een enorm beschermende werking uit."



GEEN HANDHAVING

De gemeente De Ronde Venen omarmt het initiatief van Van Lonkhuijzen, maar gaat geen extra agenten inzetten om het strengere rookverbod te handhaven.



Wethouder Alberta Schuurs: "Wij rekenen echt op de burgers zelf. Dus zijn hier kinderen en is er iemand aan het roken dan verwachten wij dat een andere volwassene zegt: kom op, niet hier, hier zijn kinderen aan het spelen."



LAAGOPGELEIDEN ROKEN VAKER

Het plaatsen van de borden in Abcoude valt samen met Wereld Anti-Tabaksdag. Vandaag publiceerden het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut, cijfers waaruit blijkt dat de laatste jaren steeds minder mensen roken. Maar de verschillen in rookgedrag worden steeds groter.



Het aantal rokende hoogopgeleiden halveerde bijna sinds 1989. Maar bij laagopgeleiden daalde het aantal rokers beduidend minder, blijkt uit de cijfers.



Volgens verslavingsarts Esther Croes van het Trimbos Instituut komt het verschil onder meer door school. "Vmbo-scholieren roken meer dan vwo'ers. En als je begint te roken en je bent jong, dan ben je sneller verslaafd", zegt ze tegen de NOS.



LAAGOPGELEIDE ROOKT OOK MEER

Laagopgeleiden roken niet alleen vaker, ze roken ook meer, blijkt uit de cijfers. 87 procent van de laagopgeleide rokers steekt dagelijks een sigaret op. Bij de universitair geschoolden is dat minder dan de helft.



Ook zwaar roken (minstens 20 sigaretten per dag) komt meer voor onder lager opgeleiden. Deze groep heeft bovendien een grotere kans op een terugval, zegt Croes van het Trimbos Instituut. "Er zijn bij laagopgeleiden vaker geldzorgen, huisvestingsproblemen of werkeloosheid. Dan ligt een terugval op de loer."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht