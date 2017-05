OM wil directeur GreenCab in de cel vanwege verduistering subsidie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 12:57 uur | update: 13:15 uur

Foto: harry_nl, Flickr

UTRECHT - Tegen directeur George J. van taxibedrijf Prestige GreenCab is een celstraf van 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk geŽist door het Openbaar Ministerie. Volgens het OM verrijkte de man zichzelf met subsidiegeld.



Het Rijk eist de volledige 1,6 miljoen aan subsidie terug. Prestige GreenCab kreeg dat geld in 2011 voor een proef met elektrisch taxivervoer in de regio Utrecht. Het OM zei vandaag tijdens de rechtszaak dat de taxi's nauwelijks gebruikt werden voor taxiritten, maar wel privť door personeel en de vriendin van de verdachte.



Tijdens de zitting bleek ook dat de administratie van GreenCab een rommeltje was. George J. kon niet vertellen welke facturen betaald zijn en welke niet. "Ik heb alles bij elkaar geraapt", zei hij tegen de rechter.



AANGIFTE

Begin 2013 werd het project stopgezet omdat het niet meer rendabel bleek. Chauffeurs kregen geen salaris meer en kwamen op straat te staan.



Toen het bedrijf later niet met een accountantsverklaring kon aantonen waaraan het subsidiegeld besteed was, werd Prestige GreenCab gesommeerd het bedrag terug te betalen. Het geld bleek echter verdwenen te zijn, waarna het Rijk aangifte deed.



