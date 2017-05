Renswoude praat weer over gemeentehuis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 12:06 uur | update: 13:07 uur

RENSWOUDE - De politiek in Renswoude buigt zich vandaag weer over de kwestie rond het gemeentehuis. De vraag is of de gemeente moet verhuizen naar het vernieuwde Dorpshart. Het huidige monumentale pand zou te klein en te oud zijn.



De projectontwikkelaar, die het ook het Dorpshart ontwikkelt, wil het monumentale pand uit 1651 wel kopen. Hij zou er zijn bedrijf in willen vestigen. De gemeenteraad van Renswoude is voor verkoop en verhuizing. Volgens wethouder Hans van de Pol voldoet het oude gemeentehuis niet meer. "Het ziet er schitterend uit, maar als het gaat om efficiŽnt werken en wat service te verlenen aan je burgers, dan schiet het ernstig tekort."



De oppositie en sommige inwoners van Renswoude zijn nog niet overtuigd van de noodzaak om te verhuizen. Sander van 't Foort van de ChristenUnie noemt het "ontzettend jammer". "Ons gemeentehuis heeft een historische waarde. Er zijn ook wel lokale ondernemers in Renswoude die het voor een goede prijs willen opknappen."



Omwonende Eefje Top valt vooral over de beoogde plek van het nieuwe gemeentehuis, op het gras van het nieuwe Dorpshart. "Dan komen wij in een steegje te wonen. Het wordt een heel hoog gebouw waar bewoners van de omliggende appartementen tegenaan moeten kijken."



Vanavond wordt erover gesproken in de commissievergadering van de gemeente Renswoude.



