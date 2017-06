Verdachte in ontuchtzaak was eerder scoutingleider

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 06:00 uur

Het OM verdenkt de man ervan dat hij zijn slachtoffer via Facebook heeft aangezet tot ontuchtige handelingen. Foto: Roos Koole, ANP

DRIEBERGEN-RIJSENBURG/UTRECHT - Een man uit Utrecht die donderdag moet voorkomen in een ernstige groomingzaak, was tot 2015 teamleider bij een scoutinggroep in Driebergen. In de zaak is een 13-jarig meisje slachtoffer.



Het Openbaar Ministerie verdenkt de 31-jarige man ervan dat hij zijn slachtoffer via Facebook heeft aangezet tot ontuchtige handelingen. De verdachte dreigde foto's van de ontucht te verspreiden onder familie, vrienden en klasgenoten van het meisje.



De man gaf tot enkele jaren geleden leiding aan de Scouts Meisjes bij de dr. E.A. Hermansgroep in Driebergen. In die groep zitten meiden van tien tot veertien jaar oud. Naast wekelijkse activiteiten werden ook verschillende kampen georganiseerd, waarbij in tenten werd overnacht.



NIET GEÏNFORMEERD

Scouting Nederland uit Leusden benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook bij de scouting iets is gebeurd. Ook het OM zegt tegen RTV Utrecht daar geen aanwijzingen voor te hebben.



Toch lijkt het erop dat daar geen onderzoek naar is gedaan. De bestuursleden van de scoutinggroep in Driebergen en ook Scouting Nederland waren deze week nog niet op de hoogte van de verdenkingen tegen de man.



GESCHOKT

De scoutinggroep reageert geschrokken op de zaak. Scouting Nederland zegt vervolgstappen te nemen. Bij een veroordeling zal de man op een zwarte lijst worden geplaatst. Mogelijk komt de scouting ook met informatie naar ouders van meisjes uit de groep waar de man leiding aan gaf.



Het is onduidelijk of de werkzaamheden van de man bij de scoutinggroep vandaag aan bod komen in de strafzaak.



