Rechter wil meer onderzoek naar ontuchtzaak in trein

VLEUTEN - Er is meer onderzoek nodig in de zaak van een man uit Vleuten die een 12-jarig meisje zou hebben misbruikt in een trein in Zwolle. De rechtbank heeft nog te veel vragen over wat er in de trein is gebeurd om tot een oordeel te komen.



Volgens het Openbaar Ministerie lokte de 22-jarige man uit Vleuten het toen twaalfjarige meisje naar het station van Zwolle. Vlak voordat de trein vertrok, duwde hij haar de trein in. Vervolgens zou hij haar hebben misbruikt in de wc. Het meisje stapte uiteindelijk in Nijmegen weer uit en vroeg via een beveiliger om hulp.



AANVULLEND ONDERZOEK

Volgens de rechtbank is het vooral van belang om te achterhalen in hoeverre er sprake is geweest van dwang. De rechters willen daarom dat het meisje nog een keer een verklaring aflegt.



Daarnaast willen de rechters van een deskundige horen hoe het kan dat het meisje geen verwondingen had. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar het telefoongebruik van de man en het meisje tijdens de treinreis.



Als de onderzoeken klaar zijn, gaat de rechtbank zich opnieuw over de zaak buigen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel tegen de man.



