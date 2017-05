Mishandelingen Zeist onderwerp van gesprek op school

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 13:31 uur | update: 14:53 uur

Foto: RTV Utrecht / Hanneke Sikkes

ZEIST - De politie doet onderzoek naar de mishandeling van twee meisjes in Zeist. De politie roept getuigen op zich te melden.



Het gaat om twee incidenten in de nacht van maandag 22 mei op de Slotlaan en maandagmiddag 29 mei op de Valckenboschlaan. Daarbij werden een meisje van 15 en een ander meisje van 14 ernstig mishandeld en bedreigd. De politie sluit niet uit dat het om dezelfde daders gaat. Volgens de vaders van de slachtoffers gaat het om twee meisjes van 16 uit Driebergen.



SLOTLAAN

Het 15-jarige meisje werd, volgens het AD, vorige week maandag in elkaar geslagen op de Slotlaan toen ze van een examenfeestje kwam. Er ontstond ruzie over een jongen en ze werd door de daders in haar gezicht geschopt. Het meisje was even buiten bewustzijn en liep een hersenschudding op. Ze heeft nog steeds last van geheugenverlies.



VALCKENBOSCHLAAN

Afgelopen maandag ging het weer mis. Dezelfde twee daders zouden, volgens het AD, een 14-jarig meisje in de bosjes tussen de Valckenboschlaan en de Boulevard hebben toegetakeld. Ze is geschopt en er zijn sigaretten uitgedrukt in haar gezicht. Ze ligt nu in het ziekenhuis.



CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST

Een van de meisjes is leerling op het Christelijk Lyceum in Zeist en op de school is de mishandeling van een schoolgenoot "flink onderwerp van gesprek", zegt bestuurder Stan Poels. Hoewel de mishandeling zich buiten schooltijd heeft afgespeeld, trekt het schoolbestuur zich de gebeurtenis erg aan: "Mensen zijn verontwaardigd en zoiets heeft altijd invloed op een school." De komende tijd zullen docenten en leerlingen over de mishandeling in gesprek gaan. Ook gaan leerlingen op bezoek bij het slachtoffer. Stan Poels: "Ze komt binnenkort terug op school en dan zullen we ervoor zorgen dat het voor haar een warm bad is."



OPROEP

De politie neemt de zaak hoog op. Voor het onderzoek is de recherche specifiek op zoek naar een persoon die mogelijk getuige is geweest bij het incident op de Valckenboschlaan. Het gaat om een wandelaar met een wit/bruin hondje. Hij was gekleed in een rood shirt. Deze man wordt verzocht te bellen met de politie in Zeist. Dat geldt ook voor mogelijke andere personen die getuige zijn geweest of een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek.



GEEN AANHOUDINGEN

In de twee mishandelingen zijn er nog geen verdachten aangehouden. Politiewoordvoerder Hans Meuleman: "in dit soort situaties wordt er wel vaak al gewezen naar sommige personen, maar wij gaan niet uit van aannames. Wij willen de zaak wettig kunnen bewijzen."



Naast de recherche besteed ook de wijkagent aandacht aan de zaken.





