Utrecht gaat Park and Rides promoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 14:21 uur | update: 14:23 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Utrecht gaat meer doen om de Park and Rides in de gemeente te promoten. Volgens het college maken steeds meer mensen gebruik van de parkeervoorzieningen rondom de stad en zal de vraag alleen maar groeien.



Informatie over de P&R's moeten daarom duidelijk op internet terug te vinden zijn, vindt de gemeente. Ook komen er andere tickets, die beter aansluiten op de wensen van de gebruikers.



Zo is het huidige combikaartje niet te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen zoals belparkeren en online reserveren, of bij het overstappen op andere vervoersmiddelen zoals de ov-fiets.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht