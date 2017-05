Jonge Utrechtse dj (12) maakt track voor Max Verstappen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 19:00 uur | update: 19:10 uur

Tony van Doorn maakt al twee jaar zijn eigen nummers. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Pas 12 jaar oud is hij, maar nu al maakt Tony van Doorn uit Utrecht faam als een van de jongste deejays van de wereld. Recent componeerde hij zelfs een track voor een van zijn grootste idolen: Formule 1-coureur Max Verstappen.



"Het idee voor het nummer kwam in de auto toen ik terugkwam van OOG Radio waar ik twee keer per jaar draai. Ik hoorde op de radio een stukje over Max Verstappen en ik ben een groot fan van hem. Toen dacht ik: ik moet een keer een nummer voor hem gaan maken", vertelt Tony.



Nadat het nummer af was, besloot hij zijn track naar de website van Max Verstappen te sturen. Die reageerde volgens de vader van Tony enthousiast. "Ze vonden het erg leuk dat hij zo verbonden is met zijn idool en vonden het een goede track", aldus Johan van Doorn.



MUZIEKTALENT

De interesse voor het deejayen zit al langer in het bloed van de piepjonge dj. Twee jaar geleden zag hij een documentaire over het festival Tomorrowland. Het Utrechtse muziektalent besloot daarop een dj-cursus te volgen. "Ik kreeg vervolgens privéles omdat ik er vet goed in was", vertelt Tony enthousiast.



Op den duur hoopt Tony op grote festivals te kunnen draaien, maar omdat hij nog geen 13 is, mag hij met de meeste wedstrijden nog niet meedoen. Wie toch benieuwd is naar de creaties van Tony, kan onder meer terecht op Spotify. De nummers, inclusief de track voor Max Verstappen, zijn te vinden onder zijn artiestennaam Jaxx Nevoa.



