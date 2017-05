SP: zorg dat docent zich veilig voelt bij zwemles

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 15:52 uur | update: 16:08 uur

UTRECHT/RHENEN - De SP heeft kamervragen gesteld over de beslissing van vier scholen in Utrecht om te stoppen met het aanbieden van zwemlessen. De basisscholen namen dat besluit naar aanleiding van de tragische verdrinking van de 9-jarige Salam in Rhenen.



Wethouder van Sport Paulus Jansen meldde gisteren dat vier Utrechtse scholen zijn gestopt met schoolzwemmen. Zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Peter Kwint vindt dit een ongewenste ontwikkeling, omdat hierdoor juist minder kinderen leren zwemmen.



De SP'er begrijpt de onrust die op de scholen is ontstaan door de veroordeling van onder meer twee onderwijzers in de zaak-Salam. Hij vraagt het kabinet dan ook om maatregelen te nemen zodat docenten zich veiliger voelen als ze zwemlessen moeten begeleiden.



