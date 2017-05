"Overvallers sigarenwinkel Driebergen waren opvallend jong"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 16:36 uur | update: 16:49 uur

Foto: Politie Midden Nederland

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De daders die verantwoordelijk zijn voor de overval op sigarenwinkel Van Doorn in Driebergen eind vorig jaar, waren opvallend jong. Dat zei de politie vanmiddag in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.



De sigarenwinkel aan de Hoofdstraat werd op 30 december overvallen door drie jongens. Twee daarvan waren ongeveer 16 jaar, de andere was ongeveer 18. Ze eisten geld van de winkeleigenaar, maar toen ze dat niet kregen, werd de 71-jarige man mishandeld. De daders gingen er daarna vandoor.



De politie heeft vanmiddag in de buurt van de winkel geflyerd om het publiek te attenderen op de uitzending. Meer informatie over de zaak is te vinden op de website van Bureau Hengeveld.



