Politie zoekt getuigen mislukte ontvoering Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 16:26 uur | update: 16:34 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een mislukte ontvoering bijna twee weken geleden in Amersfoort. In het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld werden twee specifieke getuigen opgeroepen zich te melden.



Een 23-jarige vrouw werd donderdagochtend 18 mei op De Schans, in de buurt van het Meanderziekenhuis, belaagd door een onbekende man. Die sneed haar twee keer af, opende zijn portier en beval haar in te stappen.



De vrouw wist aan haar belager te ontkomen en werd opgevangen door drie getuigen op de fiets. Met een van die getuigen heeft de politie gesproken, maar met de andere twee nog niet.



De dader is een slanke blanke man van een jaar of dertig. Hij reed in een oud model Volvo V70 of V40.



