Babbelaars slaan toe bij bejaarde vrouwen Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 16:49 uur | update: 16:53 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

AMERSFOORT - Twee bejaarde vrouwen uit Amersfoort zijn gisteren kort na elkaar slachtoffer geworden van een babbeltruc. Of er een verband was tussen beide zaken is niet duidelijk.



Eerst werd een 93-jarige bewoonster van de Zwaluwenstraat te grazen genomen door twee vrouwen van rond de 20 jaar. Die stonden met een bos bloemen aan de deur om haar te bedanken voor haar giften voor het kankerfonds. De vrouw liet de bezoekers binnen en toen ze weg waren bleken een geldkistje en diverse documenten verdwenen.



Een paar uur later wisten een man en een vrouw zich in het Soesterkwartier aan de IJsselstraat naar binnen te praten bij een 92-jarige vrouw. Ook deze daders hadden bloemen bij zich en ze hebben sieraden meegenomen.



Van de daders van de eerste babbeltruc heeft de politie een signalement bekendgemaakt. Het zijn blanke vrouwen met lang donker haar. Zij zijn 1.65-1.70 meter lang en een van hen droeg een donkere rugtas.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht