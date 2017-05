Spitsproblemen opgelost: intercity's Utrecht-Amersfoort rijden weer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 16:53 uur | update: 17:31 uur

Foto: ANP

UTRECHT/AMERSFOORT - Tussen Utrecht Centraal en station Amersfoort reden vanmiddag in de spits geen intercity's. Reden was een gestrande trein tussen Den Dolder en Amersfoort.



De storing begon rond 16.30 uur en eindigde een uur later. De NS probeert al het verkeer zo snel mogelijk weer te hervatten.



OMREIZEN

Niet alleen tussen Utrecht en Amersfoort hadden forenzen last van de storing. Reizigers tussen Den Haag richting Amersfoort en andersom moesten via station Amsterdam Zuid reizen.



