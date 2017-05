Maand mei een van de warmste meimaanden ooit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 17:38 uur | update: 17:43 uur

DE BILT - We hebben een bijzonder warme meimaand achter de rug. Volgens het KNMI komt de afgelopen maand op de vierde plek van de warmste meimaanden ooit.



In De Bilt werd op 27 mei de eerste tropische dag van dit jaar gemeten. Meestal wordt de dertig graden pas in juni of juli gehaald.



VIJFTIEN GRADEN

Het KNMI berekende dat het in mei gemiddeld 15 graden was. Dat is bijna twee graden hoger dan gemiddeld. In de afgelopen honderd jaar werd er door het KNMI slechts drie keer een hoger gemiddelde gemeten. In 2008 was het met 15,7 graden de warmste meimaand ooit gemeten.



Naast bovengemiddeld warm, was het de afgelopen maand ook erg droog volgens het KNMI. Gemiddeld viel er 29 millimeter, tegen 61 normaal.



Daarnaast scheen de zon meer dan gebruikelijk. Volgens het KNMI was het hele voorjaar zonovergoten. Behalve mei waren ook maart en april zonniger dan gemiddeld.



