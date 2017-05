Journalist maakt 24 uur lang tv over jarig Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 17:30 uur | update: 17:33 uur

UTRECHT - Utrecht is deze week jarig: de Domstad wordt vrijdag 895 jaar oud en om daar bij stil te staan, gaat journalist en presentator Tom Staal onder de naam '24/030' eenmalig 24 uur lang televisie maken over Utrecht.



Om zijn actie aandacht te geven, nam Staal vandaag alvast een promo op bij het standbeeld van de Utrechtse cabaretier en zanger Herman Berkien. Tijdens het etmaal dat hij televisie gaat maken, wil Staal vooral de plekken van de stad laten zien die niet voor de hand liggen.



"De stad is nooit één steen, één gebouw of één persoon. Alle Utrechters maken deze stad tot wat ze is", zegt Staal. Elk uur staat er een ontmoeting gepland op een bijzondere Utrechtse plek. "Ik ga langs bij daklozen, het Zandpad, een ouderwetse barbier en ga zo maar door", somt hij op.



ADRENALINEKICK

De actie is in samenwerking met internetkrant DUIC en start morgenavond om 19.00 uur. Zorgen over hoe hij de 24 uur daarna gaat volhouden heeft hij niet. "Gewoon doorgaan", antwoordt hij nuchter. "Op een gegeven moment ben je over je vermoeidheid heen en krijg je een soort adrenalinekick."



Het initiatief geeft Staal vooral een hoop energie, want hij is gek op Utrecht. "Dit is mijn stadsie. Ik woon nog net niet in de Dom. Dit is gewoon mijn stad, net als van alle andere Utrechters."



Toms uitzending is morgen en donderdag live te volgen op de website van DUIC.



