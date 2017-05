Beelden van overvaller Utrechtse boekwinkel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 17:20 uur | update: 18:04 uur

UTRECHT - In het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld heeft de politie bewakingsbeelden vrijgegeven van de man die vrijdag 17 maart boekhandel Savannah Bay aan de Utrechtse Telingstraat overviel.



Op de beelden is te zien hoe de man heen en weer loopt over de Ganzenmarkt. Zijn waggelende loopje en rode muts vallen op. Hij is lichtgetint en tussen de 40 en 60 jaar oud. Verder heeft hij een mager postuur, vermoedelijk is hij verslaafd.



Hij bedreigde de medewerkster van de boekhandel met een vuurwapen en deed een greep in de kassa. Het slachtoffer was aan haar derde werkdag bezig in Savannah Bay.



