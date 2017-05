Amersfoort vraagt miljoen extra voor gymnasium

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 17:45 uur | update: 17:46 uur

Foto: gymnasiumamersfoort.nl

AMERSFOORT - De vernieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort gaat de gemeente ruim één miljoen euro meer kosten. Wethouder Bertien Houwing vraagt de gemeenteraad om extra geld voor de verbouwing en uitbreiding van de school.



De kans is groot dat het college dat geld ook gaat krijgen; een meerderheid van de raad lijkt met het voorstel in te willen stemmen. Het extra krediet van 1,1 miljoen euro komt bovenop de 7,8 miljoen die de gemeente Amersfoort vorig jaar al beschikbaar stelde.



Het project valt duurder uit door het aantrekken van de markt. Aannemers vragen inmiddels hogere prijzen dan vorig jaar. Bovendien moest het ontwerp van het schoolgebouw aangepast worden.



EIGEN BIJDRAGE

De vernieuwbouw van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium moet in totaal 12,4 miljoen euro gaan kosten. De Onderwijsgroep Amersfoort, een overkoepelende organisatie waar verschillende scholen onder vallen, moet zelf 3,5 miljoen bijdragen.



Aanstaande dinsdag beslist de Amersfoortse gemeenteraad over het extra geld voor de verbouwing van de school.



