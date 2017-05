Beeld Jan van Nassau blijft op het Domplein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 18:44 uur | update: 18:46 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - Het beeld van Graaf Jan van Nassau krijgt een nieuwe plek op het Domplein. Het beeld wordt dit jaar ongeveer 10 meter verplaatst en komt in de buurt van de Runensteen.



De verplaatsing van het beeld is onderdeel van de opknapbeurt van het plein. Toen in dat kader een stuk stoep weggehaald was, kwam Jan van Nassau wat verloren midden op het Domplein te staan. De gemeente besloot daarop dat het beeld moest verhuizen, maar onduidelijk was nog waarheen precies.



UNIE VAN UTRECHT

Jan van Nassau (1536-1606) vervulde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht, die wordt gezien als de voorloper van de Nederlandse grondwet. De ondertekening vond in 1579 plaats.



"Het beeld van Graaf Jan van Nassau hoort uiteraard thuis op het Domplein", stelt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte). "Op de nieuwe plek komt het beeld veel beter tot zijn recht en komt hij dichter bij de Kapittelzaal van de Domkerk te staan, waar de Unie van Utrecht is ondertekend."



