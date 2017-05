Honderdste Klompenpad geopend in Renswoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 18:58 uur | update: 18:58 uur

Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

RENSWOUDE - Het Jufferpad in Renswoude, het honderdste Klompenpad in de provincie, is vandaag geopend. Klompenpaden gaan over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen.



Vijftien jaar geleden openden Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht het eerste Klompenpad in Leusden. Inmiddels is er een routenetwerk met 100 wandelpaden en meer dan 1.000 vrijwilligers.



SPANNEND DOORSTEEKJE

Klompen aantrekken is niet nodig, maar goede wandelschoenen wel. "Je komt op plekken waar je anders echt niet komt. Dwars over een weiland of door een spannend doorsteekje op een landgoed", vertelt Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht.



Vrijwilligers onderhouden de route en de routemarkering. Jan van Donkerlaar is verbonden aan de Historische kring Renswoude en weet veel van de achtergrond van de streek. Het Jufferpad verwijst volgens hem naar Margaretha van Culemborg, een dame van adel die in 1445 in Renswoude werd geboren. "De laatste helft van haar leven was ze weduwe, dus een juffer", legt hij uit.



GROEI

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht ziet nog groeimogelijkheden voor nieuwe Klompenpaden. "Er zijn steeds weer vrijwilligers en wandelaars met nieuwe ideeën", aldus Evelien Kenbeek. Ook in Gelderland zijn Klompenpaden te vinden. De stichting hoopt ook in andere provincies routes uit te kunnen zetten.



Binnenkort opent de 101ste route in Tienhoven.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht