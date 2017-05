Utrechtse voetbalclubs boos over nieuwe huurtarieven sportvelden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 19:30 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Utrechtse voetbalclubs Kampong, Sporting '70 en Hercules zijn boos op de gemeente vanwege het plan om de huur van de buitenvelden te verhogen.



Met het nieuwe tarievenbeleid sportlocaties hoopt de gemeente de prijzen van binnen- en buitensporten dichter bij elkaar te brengen. Maar dat komt de sportende Utrechter niet ten goede, vinden de grote Utrechtse voetbalclubs.



NIET-STIMULEREND

"Ik zie het plan als niet-stimulerend voor sportend Utrecht, met grote negatieve bijeffecten", zegt Rob Besjes van de voetbalvereniging van Kampong. Samen met Hercules en Sporting '70 schreef hij een brief, waarin de verenigingen samen hun onvrede uiten.



"De verhogingen die de gemeente doorvoert bij de buitensporten zijn dermate groot dat de verenigingen deze als contributieverhoging zullen moeten doorbelasten aan hun leden", schrijven ze.



Sportwethouder Paulus Jansen beaamt dat. "Er komt gemiddeld 7,50 euro bij, maar er zijn net zoveel verenigingen die méér gaan betalen als verenigingen die minder gaan betalen." Zo moet het nieuwe beleid per saldo evenveel opleveren en kan een eventueel overschot weer worden gebruikt om in de Utrechtse sport te steken.



KLEINERE BEURS

Maar omdat Kampong een van de grootste voetbalverenigingen van de gemeente is, kost de tariefswijziging de leden daar 15 euro per jaar extra. "Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat een groot gedeelte van onze leden er niet wakker van zal liggen. Maar ook mensen met een kleinere beurs voetballen hier en daar staan wij als bestuur natuurlijk ook voor", zegt Besjes.



"Als ik penningmeester was, zou ik dat ook zeggen", reageert de wethouder. Hij gelooft echter niet dat het Kampong leden gaat kosten. "Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, want ze behoren tot de duurdere verenigingen van Utrecht en toch staan sporters driedik in de rij om lid te worden."



Morgen beslist de gemeenteraad over het nieuwe beleid. De wethouder heeft goede hoop dat zijn voorstel aangenomen wordt.



