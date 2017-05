Onderwijsminister Burkina Faso in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 19:45 uur

Burkina Faso wil weten hoe Nederland het middelbare schoolonderwijs heeft geregeld. Foto: Jerry Lampen, ANP

UTRECHT - De onderwijsminister van Burkina Faso heeft vandaag een bezoek gebracht aan Utrecht om zich te laten voorlichten over het Nederlandse onderwijs. Het Afrikaanse land wil weten hoe Nederland het middelbare schoolonderwijs heeft geregeld.



De minister bezocht de onderwijsinspectie in Leidsche Rijn en de VO-raad in Overvecht. Daar ging hij onder meer in gesprek met voorzitter Paul RosenmŲller. De minister nam drie ambtenaren, twee consultants en een tolk met zich mee.



Ook andere Nederlandse steden werden de afgelopen dagen met een bezoekje vereerd. Zo was de minister gisteren nog in het Friese Wolvega.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht