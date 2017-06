Alpe d'HuZes: ook Team Baarn is klaar voor de beproeving

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 04:30 uur

Deelnemers in 2014 Foto: Vincent Jannink, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Voor duizenden lopers en fietsers is de grote dag weer aangebroken: om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding trotseren ze vandaag zo vaak mogelijk de beroemdste col van de Alpen. Tijdens de twaalfde editie van de actie Alpe d'HuZes is Utrecht met bijna vijfhonderd deelnemers goed vertegenwoordigd.



Het deelnemersveld varieert van heel kleine gezelschappen tot bijna professionele teams. Zoals Team Baarn, dat uit 35 fietsers en 6 hardlopers bestaat. Met nog wat supporters erbij komt het totale gezelschap op 55 mensen.



Initiatiefnemer Robert doet voor de zesde keer mee. "Ik ging drie jaar geleden met mijn zoon Bruno en de keer daarna met nog drie andere vaders en zonen. Inmiddels zijn er allerlei vrienden en bekenden bijgekomen."



Bruno was net als zijn vader meteen verkocht: "De hele sfeer hier is mooi. Ze blijven je aanmoedigen, ook al ben je er nog niet. Dat maakt het mooi, zeker omdat het voor zo'n goed doel is."



PERSOONLIJK

Vader en zoon hebben een persoonlijke reden om zich in te spannen voor het goede doel: ze rijden voor de opa van Bruno, die dit jaar overleed. "Als ik later zelf kleinkinderen heb, wil ik ze vertellen dat er ooit een heleboel Nederlanders naar Alpe'd'Huez gingen om geld op te halen en dat daardoor een medicijn is ontdekt", zegt Bruno.



Vader Robert waarschuwt zijn zoon maar alvast: als je eenmaal besmet bent met het virus, kom je er niet meer vanaf. "De plannen voor volgend jaar worden al gemaakt. De sfeer is moeilijk onder woorden te brengen, maar het is uniek. En het moet altijd zo blijven."



Alpe d`HuZes is de hele dag live te volgen op RTV Utrecht.



