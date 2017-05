Wielrenner gewond bij aanrijding Bunnik

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 20:00 uur | update: 20:01 uur

UTRECHT - In Bunnik is een wielrenner gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een auto op de Van Hardenbroeklaan.



De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de kruising bij het Kruidvat af voor onderzoek.



Onduidelijk is wat er precies is misgegaan, maar volgens getuigen heeft de automobilist, die van de provinciale weg kwam, de wielrenner over het hoofd gezien.



