Onderzoek naar kwakkelbrug Loenen

LOENEN AAN DE VECHT - De provincie onderzoekt hoe het komt dat er de laatste tijd zo veel storingen zijn bij de Cronenburgherbrug in Loenen aan de Vecht.



In maart is groot onderhoud uitgevoerd aan de brug op de Bloklaan (N403). Toen dat klaar was, kreeg de brug opeens kuren bij het open- en dichtgaan. Overigens waren er voor de opknapbeurt ook al vaak storingen.



Tot het moment dat de storingen structureel zijn verholpen, blijft een brugwachter de brug bedienen. Normaliter doet Waternet dat op afstand.



De provincie belooft zijn best te doen om de hinder voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.



