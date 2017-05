In beeld: nu wel prachtig weer voor de avondvierdaagse

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 21:39 uur | update: 22:18 uur

BAARN - Waar de avondvierdaagse her en der in de regio een valse start kende, waren de omstandigheden vandaag schitterend. In Baarn trokken bijna 800 wandelaars erop uit.



De 90-jarige Joop Witteveen was met zijn rollator een van de opvallendste verschijningen. Hij liep voor de 26ste maal mee.



De wandelaars liepen door de polder en langs de Eem om de wijk Tuindorp heen. Kinderen vermaakten zich onvermoeibaar met het net gemaaide gras aan de Eemoever.



Buurgemeente Soest was maandag een van de plaatsen waar de eerste avond van de avondvierdaagse door het verwachte noodweer, dat overigens uitbleef, werd afgelast.



