"Faillissement dreigt voor AlFitrah"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 22:04 uur | update: 22:17 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De AlFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht hangt een faillissement boven het hoofd. De huidige en de vorige eigenaar van het pand hebben het faillissement voor de organisatie aangevraagd, meldt het AD.



We Do Projects en de vorige eigenaar hebben nog duizenden euro's tegoed van de moskee. Daarover zijn verschillende rechtszaken uitgevochten.



De moskee verkeert in slechte staat en We Do Projects wil dat AlFitrah het onderhoud uitvoert. De salafistische organisatie zegt het pand in de toekomst te willen kopen en daarom nu als huurder geen geld te willen steken in het onderhoud.



We Do Projects wil het liefst huizen ontwikkelen op de locatie in Overvecht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht