"Officier van justitie verliest gevoelig Utrechts strafdossier op straat"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 00:34 uur | update: 00:48 uur

Foto: Roos Koole, ANP

UTRECHT - Een officier van justitie heeft tientallen pagina's uit een Utrechts strafdossier op straat verloren. Dat schrijft De Utrechtse Internet Courant (DUIC), die in het bezit is van de stukken.



Het zou gaan om afgeluisterde gesprekken, observaties en aantekeningen over een geruchtmakende drugszaak waarbij vier leden uit ťťn Utrechts-Marokkaans gezin betrokken zijn. Namen, adressen, telefoonnummers en nog veel meer gevoelige informatie is te vinden in de stukken, schrijft DUIC.



De betrokkenen zitten volgens de online krant momenteel vast op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht