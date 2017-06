Uitslaande brand in carrosseriefabriek Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 05:56 uur | update: 06:06 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - In een carrosseriefabriek op de Heliumweg in Amersfoort woedde vannacht een uitslaande brand. Niemand raakte gewond, de brand is inmiddels onder controle.



Drie woningen waren uit voorzorg ontruimd, de bewoners kunnen nu weer terug. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht hebben de brandweerlieden door hun snelle optreden "erger kunnen voorkomen".



"Toen de eerste brandweerlieden kwamen, dachten zij meteen: 'Dit pand is niet meer te redden'", aldus de woordvoerder. "Er was veel rookontwikkeling door het hele pand. Uit alle deuren kwam rook."



SCHADE

Gelukkig bleek de schade achteraf niet zo erg als vooraf ingeschat. De brand ontstond in het gedeelte van het pand waar de spuitcabine is, maar de rest van het pand bleef redelijk intact.



De loods stond onder de rook, dus vermoedelijk is er aardig wat rook- en roetschade.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht