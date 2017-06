Gedumpte auto uitgebrand naast kanaal 't Goy

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 06:30 uur | update: 06:30 uur

'T GOY - Een vermoedelijk gedumpte auto is woensdagavond uitgebrand langs het Amsterdam-Rijnkanaal in 't Goy. De oude Mercedes stond ver in de bosjes in brand.



Even voor 23.00 werd de brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand aan de kanaaldijk Oost. Volgens getuigen probeerden onbekenden de auto in het kanaal te duwen, maar toen dit lukte zouden ze het voertuig in brand hebben gestoken.



De inmiddels volledig verwoeste auto werd gevonden zonder kentekenplaten. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de auto. Een berger heeft het voertuig weggesleept.







