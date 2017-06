Is het einde van traditioneel schoolzwemmen nabij?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 06:56 uur | update: 06:56 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het traditionele schoolzwemmen voor een zwemdiploma verdwijnt. Het schoolzwemmen vergt veel van scholen op gebied van verantwoordelijkheid, geld en tijd.



Dat schrijft Trouw naar aanleiding van een nog niet gepubliceerd onderzoek van het Mulier Instituut voor sportonderzoek. Veel scholen die nog wel schoolzwemmen, kiezen voor een gymles in het water met kinderen die al een zwemdiploma hebben.



In 2016 bood een derde van de scholen een vorm aan van schoolzwemmen. Minder dan de helft daarvan bereidt leerlingen nog voor op het halen van een zwemdiploma



UTRECHTSE BASISSCHOLEN

Meer dan een derde van de scholen gaat enkel nog gymmen in het water. Hoe nieuw dat is, is niet goed te staven omdat het Mulier Instituut voor het eerst uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar schoolzwemmen, zo staat in Trouw.



Het schoolzwemmen is de afgelopen tijd veel onder de aandacht geweest, nadat een 9-jarig meisje verdronk. Afgelopen maandag werd bekend dat vier Utrechtse basisscholen stoppen met schoolzwemmen.



